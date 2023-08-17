الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن زيارة الرئيس لمطروح: ترتكن إلى ما تم إنجازه على الأرض

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

استعرض الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس،  خلال حواره مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، مؤكدًا أن الرئيس عندما يذهب إلى مكان يكون تم العمل فيه، وتكون هناك وعود باستكمال العمل وليس بدايته.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، الخميس: "الرئيس قال إن الحكومة منذ 8 سنوات تعمل على امتداد الدولة المصرية ولا توجد منطقة لم تصل إليها يد التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030".

أضاف أن الرئيس تحدث في نقطة مهمة جدًا، وقال إنه لم يكن هناك اهتمام بمحافظة مطروح والمنطقة الغربية بالكامل خلال الفترات الماضية، ونعمل بجد والمشروعات المستهدف بها محافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن التي يتم تشييدها سيكون لها تأثير كبير جدًا خلال المرحلة الحالية".

وتابع "الرئيس ضرب مثالًا وقال إنه لاحظ تطورًا كبيرًا جدًا في ميناء جرجوب الذي تم افتتاحه منذ 4 سنوات، هذا التطور خطوة على الطريق بالنسبة لما تستهدفه الدولة من مشروعات في محافظة مطروح، وقال إن هناك تطويرا تنفذه الدولة وتطويرا آخر ينفذه الشعب".

الباز: لسنا في دولة الافتتاحات على المحارة ويجب تفعيل أضلاع مثلث التنمية

وعلق الباز على تصريحات الرئيس السيسي قائلاً: "هذه ليست دولة الافتتاحات على المحّارة، كان زمان الرئيس يقف مع المسئولين ويضع حجر الأساس وبعدين يمشي ثم لا شيء، إحنا النهاردة لا نفتتح المشروع إلا لو كان قد انتهى". 

وأكد أن الرئيس ذهب إلى مطروح على خلفية مشروعات تم العمل فيها على الأرض بالفعل، مضيفًا: "تم العمل على الأرض وإحنا جايين نقول ماذا حدث، الاهتمام بمطروح بدأ منذ سنوات والزيارة ترتكن إلى ما تم إنجازه على الأرض وليس على وعود ستحدث".

وشدد الباز على ضرورة تفعيل أضلاع المثلث المتمثلة في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني:"مينفعش أي تنمية تحدث دون أي ضلع من الثلاثة".

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