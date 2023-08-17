الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تدمر قطارًا عسكريًا فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، شريط فيديو تقول إنه يتضمن تدمير قطار عسكري أوكراني، في منطقة أكدت كييف أنها تعرضت في وقت سابق لقصف صاروخي.

وتظهر اللقطات المصورة عبر طائرة مسيّرة 3 قاطرات متوقفة على جانب سكة حديدية، ثم تظهر النيران مشتعلة في القاطرة الوسطى، قبل أن تتوالى الانفجارات الضخمة.

ورصد الفيديو في إحدى اللقطات كرة لهب ضخمة من جراء الانفجارات في القطار. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القطار العسكري كان محملا بالذخيرة، مؤكدة أنها دمرته بقصف مباشر في منطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، المعروفة بأهميتها الصناعية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن دنيبروبتروفسك تعرضت لقصف صاروخي.

وأضافت أن نحو 10 آلاف شخص عانوا من انقطاع مؤقت في الكهرباء بعد أن ضربت الصواريخ الروسية المنطقة.

لكن الإعلام الأوكراني لم يأت على ذكر قصف قطار عسكري.

من جهة أخرى، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن قوات موسكو شنت هجوما ناجحا في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن أوكرانيا فقدت 4 مركبات مدرعة من طراز "سترايكر".

وهذه أول مرة تعلن فيها روسيا عن أنها شنت ضربة على المركبات التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى كييف.

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