الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 116 تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك دولة بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة  من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى بابشادات، بالإضافة إلى 11 حالة بقرى ابشادات و دير البرشا و دروة و منشأة المغالقة و ابوقلته وبنى خالد و الشيخ أبو على و قصر هور وحالة بحى غرب المدينة .

كما أزالت الوحدات المحلية بـمركزي سمالوط وبنى مزار شمال المحافظة ، 51 حالة تعد منها 21 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية شملت أحياء شمال وجنوب المدينة وقري التوفيقية والخمايشة وقلوصنا واسطال وطحا بمركز سمالوط، و30 حالة بمركز بني مزار شملت قري شلقام وصندفا وأبوجرج وأحياء المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .

وفى مركزي العدوة ومطاي شمال المحافظة ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة حيث أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعد بالمهد على أرض زراعية بنطاق مركز العدوة، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 30 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقري صفط الخمار ونزلة حسين، إلى جانب إزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بقرية بنى موسى بمركز أبوقرقاص، وذلك خلال حملات مكبرة تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة، بحضور رؤساء القري  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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