الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مهندس وإصابة 3 عمال إثر حريق داخل مصنع بمدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 عمال بحروق خطيرة إثر انفجار تانك كحول وحريق داخل مصنع بمدينة بدر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع انفجار داخل مصنع لإنتاج طابعات الكتب ووجود متوفى ومصابين فى مدينة بدر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، وتبين وقوع حريق ناتج عن انفجار تانك كحول يستخدم فى تصنيع طابعات الكتب.

 ونتج عنه وفاة مهند، وإصابة 3 آخرين بينهم شقيق المتوفى بحروق خطيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.

  ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.

مهندس 3 عمال حروق خطيرة حريق داخل مصنع مدينة بدر المستشفى غرفة عمليات

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