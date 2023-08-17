الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الحصول على ذهبيتين وفضية.. وزير الشباب يسلم كأس البطولة العربية للجودو لفريق براعم الرحاب

وزير الشباب يسلم
وزير الشباب يسلم كأس البطولة العربية للجودو

تمكن نادي الرحاب الرياضي من تحقيق إنجاز كبير بعد أن تُوج فريق براعم البنات بالمركز الأول وكأس البطولة العربية للجودو، والتي تقام في مدينة العلمين وتستمر حتى 18 أغسطس الجاري.

وقام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم كأس البطولة العربية للجودو لنادي الرحاب الرياضي، وحضر مراسم التتويج خالد بن محمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، ومرزوق محمد رئيس الاتحاد المصري للجودو.

وزير الشباب يسلم كأس البطولة العربية للجودو لفريق براعم الرحاب

وجاء تتويج نادي الرحاب بالبطولة بعد أن تمكنت لاعبات الفريق من تحقيق ذهبيتين وفضية، حيث أحرزت اللاعبة حلا وائل المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 28 كجم. كما أحرزت فريدة شادي المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 44 كجم، فيما أحرزت فيروز شادي المركز الثانى والميدالية الفضية في وزن 36 كجم.

ويعد نادي الرحاب الرياضي أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى، من أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر، فهو مقام على مساحة 109 أفدنة ويضم العديد من المنشآت الرياضية التي تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات الدولية.

ونجح نادي الرحاب خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات والألقاب بمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إذ يضم أكاديميات رياضية مميزة تعمل بشكل احترافي ونجحت في اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وتطوير مستواهم.

نادي الرحاب مجموعة طلعت مصطفى البطولة العربية للجودو وزير الشباب والرياضة

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