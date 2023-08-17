برشلونة يُعلن إصابة رونالد أراوخو قبل مواجهة قادش

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، إصابة رونالد أراوخو، مدافع الفريق، في صدمة قوية للنادي ببداية الموسم الجديد 2023-2024.

برشلونة يعلن إصابة رونالد أراوخو

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله إصابة مدافعه رونالد أراوخو في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر.

وأضاف نادي برشلونة في بيانه، أن مدة غياب رونالد أراوخو عن الملاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

وتُعد هذه ضربة قوية لـ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قبل مواجهة قادش في بطولة الدوري الإسباني، خاصة أن أراوخو يُعد أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الكتالوني.

وشارك أراوخو في أولى مباريات برشلونة أمام خيتافي، في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره قادش، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني، يوم الأحد المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.