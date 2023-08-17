الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات تعليم بنى سويف لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

راجع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التجهيزات والاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، المقرر انطلاقها السبت المقبل 19 أغسطس الجاري وتختتم يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على 3 آلاف و436 طالبًا وطالبة "نظامي/ خدمات/ منازل" موزعين على  7 لجان على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة  للطلاب لأداء امتحانات الدور الثانى فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات اللازمة باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، أسوة بما تم في امتحانات الدور الأول التي جرت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى عقده اجتماعًا بمديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورئيس مركز توزيع الأسئلة، ناقش خلاله الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد الامتحانات المقرر إجراؤها على مدار 10 أيام، حيث تم التأكيد على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان وإعدادها.

وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، والاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات لتأمينها، مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات بالمديرية، لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج الامتحانات بالشكل اللائق بها، بجانب تكليف مديري الإدارات بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات، مع تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ومنع الإشغالات، وذلك لتوفير الهدوء بمحيط لجان الامتحانات.

كما تمت مراجعة واستعراض آليات والموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون الموقعة مع مديريات الأمن والصحة والتموين والكهرباء، لضمان كل إجراءات التأمين لكل مراحل أعمال الامتحانات، وتوفير المتطلبات "كل في اختصاصه، حيث تم تجهيز مدرسة محمد متولى الشعراوي بعبدالسلام عارف، لتكون مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول سيارات نقل كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة (البابل شيت) من مطابع القاهرة إلى مركز التوزيع، وأيضًا تأمين وصول الأسئلة إلى مقار لجان سير الامتحان والعودة بأوراق الإجابة إلى المركز، وتسليمها إلى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب يوميًا، عقب انتهاء الامتحان وتجميع أوراق الإجابة.

كما تم تأمين مقر مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان والكائن بمدرسة متولي الشعراوي بمدينة بني سويف، وذلك على مدار اليوم  وطوال عقد الامتحانات، فيما تتولى مديرية الصحة التنسيق مع التأمين الصحى لندب طبيب أو زائرة صحية مقيم "بكل لجنة" سير امتحان على مستوى المحافظة، علاوة على التوجيه بعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أى أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية محاولة للغش بكل أشكاله ووسائله.

التربية والتعليم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدور الثاني للثانوية العامة المراكز والمدن والأحياء امتحان الدور الثاني بني سويف تجهيزات المدارس

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