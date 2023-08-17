برلمانى: إحالة مخرجات الحوار الوطنى للجهات المعنية خطوة مهمة

أكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية قرار الرئيس السيسي إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية لدراستها، مشيرًا إلى أنه قرار مهم وجاد من القيادة السياسية لتحويل توصيات الحوار الوطني لسياسات فاعلة على الأرض.

وأبدى النائب خالد مصطفى، فى تصريحات له اليوم، استعداده لصياغة تشريعات معززة لقرار الإحالة للرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وترجمة مخرجات الحوار الوطني في صورة تشريعات إن لزم الأمر، تجاوبًا مع قرارالرئيس وجدية الحوار الوطني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ثراء المناقشات وسخون الجلسات في الحوار الوطني أثمر مخرجات وتوصيات قوية، رفع بعضها للرئيس وهو ما ينبئ بتوصيات ومخرجات أكبر لكل الجلسات بالتوالي فيما بعد.

ونوه بأن مخرجات وتوصيات الحوار الوطني انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وأنه كان جادًا تمامًا ولم يكن فقط لقاءات واجتماعات وجلسات، بحسب المزاعم والأكاذيب، ولكن لقاءً جادًا من أجل التصدي للمشكلات الراهنة والتوافق حول شكل المستقبل.

واختتم بأن إحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية والتشريعية من جانب الرئيس خطوة مهمة للغاية، تدخل بالحوار الوطني لدائرة التنفيذ وصنع القرار، وتؤكد إصرار القيادة السياسية على إنجاح الحوار الوطني بكل مخرجاته.