الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 4545 طن مخلفات خطرة خلال 6 أشهر بمركز الناصرية في الإسكندرية

المخلفات الخطرة
المخلفات الخطرة

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة قامت خلال الأشهر الـ6 الماضية بإعدام نحو 442 طن كيماويات منتهية الصلاحية، ونحو 116 طن أدوية منتهية الصلاحية بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة، وذلك بشكل آمن وصحي ووفقًا للاشتراطات البيئية في دفن ومعالجة المخلفات الخطرة.

وأضاف الشريف، أن إعدام هذه المخلفات قبل وصولها إلى الأسواق يوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين، لافتًا إلى أن سلامة المواطنين هو هدفنا الأول لعدم نشر السموم التي تعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية، تم دفن ما يقرب من 4545 طن مخلفات خطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة.

من جهته، أشار المهندس ماهر إبراهيم، مدير عام إدارة المخلفات الخطرة بالمحافظة إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية، تم دفن 1743 طن مخلفات صلبة (من بينها 4500 سيجار إلكترونية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية)، إعدام 1493 طن حمأة عضوية، ونحو 58 طن كربون عضوي، 28 طن كهن ملوثة بمواد كيميائية.

المخلفات الخطرة محافظ الإسكندرية 442 طن كيماويات منتهية الصلاحية مركز الناصرية دفن ومعالجة المخلفات الخطرة

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