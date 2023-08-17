الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تنطلق إلى 71 وجهة دولية

مصر للطيران
مصر للطيران

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسير على خطى ثابتة وسريعة لتحقيق استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والوجهات الجديدة التي تصل إليها الشركة. ووصل عدد الوجهات التي تصلها "مصر للطيران" خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 71 وجهة، بزيادة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار يحيى، في تصريحات خاصة، إلى أن مصر للطيران تشهد نموًا إيجابيًا خلال الفترة الحالية، كذلك حققت نتائج إيجابية خلال الفترة السابقة بعد أن تمت زيادة أسطولها بنسبة 15%. وأكد زكريا أن أحدث التقارير الرسمية صادرة عن الشركة تشير إلى أن حجم أسطول مصر للطيران بلغ 76 طائرة متنوعة الطرازات، حيث تحمل 29 طائرة من طراز B737-800، و6 طائرات من طراز B777-300.

كما يضم أسطول مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-9، و12 طائرة طراز A220-300، بالإضافة إلى 8 طائرات A320 NEO، و4 طائرات A330-300، ومثلها من طراز A330-200، فضلًا عن طائرتي إيرباص 321 نيو، وطائرتيْ إيرباص 320-200، و3 طائرات A330-200P2F.

مصر للطيران حجم أسطول مصر للطيران طائرة إيرباص طائرات

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