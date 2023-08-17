حكاية 4 بطولات كأس سوبر أوروبي حسمت بضربات الجزاء

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها ناد من التتويج بكأس السوبر الأوروبي بعد الاحتكام إلى ضربات ترجيحية، لكنها حدثت للمرة الرابعة فقط من إجمالي 48 مواجهة في كأس السوبر الأوروبي منذ انطلاقها في عام 1972، وهو عدد قليل جدا.

كيف توج مانشستر سيتي بكأس السوبر الأوروبي لأول مرة؟

استطاع نادي مانشستر سيتي أن يحصل على كأس السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه بعد انتصاره على نادي إشبيلية الإسباني بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

منح المغربي يوسف النصيري الأسبقية لإشبيلية بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 25، لكن في الدقيقة 63 أدرك الإنجليزي كول بالمير هدف التعادل لمان سيتي.

بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، لم يهدر مان سيتي أي ضربة ترجيحية، وسجل الضربات الترجيحية الخمس كل من النرويجي آرلينج هالاند، والأرجنتيني جوليان ألفاريز، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، والإنجليزي جاك جريليش، والإنجليزي كايل ووكر.

على الجانب الآخر أحرز إشبيلية 4 ضربات ترجيحية عن طريق كل من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، والإسباني رافا مير، والكرواتي إيفان راكيتيتش، والأرجنتيني جونزالو مونتييل في حين أضاع الصربي نيمانيا جوديلي الضربة الترجيحية الخامسة الأخيرة.

المرة الأولى التي فاز فيها ناد بكأس السوبر الأوروبي بضربات ترجيحية 2013

بينما كانت المرة الأولى التي حصل فيها نادي على كأس السوبر الأوروبي بضربات ترجيحية في عام 2013 حين تغلب نادي بايرن ميونيخ الألماني على نادي تشيلسي الإنجليزي بضربات ترجيحية 5 – 4 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل منهما.

تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله الإسباني فرناندو توريس في الدقيقة 8، وتعادل للبايرن الفرنسي فرانك ريبيري في الدقيقة 47، وأعاد البلجيكي إيدين هازارد التقدم إلى تشيلسي بهدف ثاني في الدقيقة 93، وفي الوقت الذي سلم فيه الجميع أن كأس السوبر الأوروبي ذاهبة إلى تشيلسي فاجأ الإسباني خافيير مارتينيز لاعب البايرن الجميع باحرازه هدف التعادل الثاني في الدقيقة الأخيرة 120 +1.

وفي الضربات الترجيحية لم يهدر البايرن أي ضربة ترجحية من الخمس سجلها كل من النمساوي دافيد ألابا، والألماني توني كروس، والألماني فيليب لام، وريبيري، والسويسري جردان شاكيري أما تشيلسي، فقد أحرز 4 ضربات ترجيحية بواسطة كل من البرازيلي دافيد لويز، والبرازيلي أوسكار، والإنجليزي فرانك لامبارد، والإنجليزي أشلي كول في حين أضاع الضربة الترجيحية الخامسة الأخيرة البلجيكي روميلو لوكاكو.

المرة الثانية 2019

المرة الثانية كانت في عام 2019 إذ فاز نادي ليفربول الإنجليزي على تشيلسي بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

أخذ تشيلسي الأسبقية بهدف سجله الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 36، وتعادل لليفربول السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 48،ولم يكتف ماني بذلك الهدف بل أحرز هدفه الثاني هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 95 لكن في الدقيقة 101 أحرز الإيطالي جورجينيو هدف التعادل الثاني من ضربة جزاء.

بعد الاحتكام إلى ضربات ترجيحية لم يهدر ليفربول أي ضربة ترجيحية من الخمس، وسجلها كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو، والبرازيلي فابينيو تافاريس، والبلجيكي ديفوك أوريجي، والإنجليزي ترنت ألكساندر أرنولد، ومحمد صلاح في حين أحرز تشيلسي 4 ضربات ترجيحية عن طريق كل من جورجينيو، والإنجليزي روس باركلي، والإنجليزي ماسون ماونت، والبرازيلي إيمرسون بالميري بينما أضاع الضربة الترجيحية الخامسة الأخيرة الإنجليزي تامي أبراهام.

المرة الثالثة 2021

المرة الثالثة كانت في عام 2021 حيث تغلب تشيلسي على نادي فياريال الإسباني بضربات ترجيحية 6 – 5 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كان التقدم لتشيلسي بهدف أحرزه المغربي حكيم زيياش في الدقيقة 27 لكن في الدقيقة 73 أدرك الإسباني جيرارد مورينو هدف التعادل لفياريال.

في الضربات الترجيحية سجل تشيلسي 6 ضربات ترجيحية من أصل 7 ضربات ترجيحية عن طريق كل من الإسباني سيزار ازبيليكويتا، والإسباني ماركوس ألونسو، وماونت، وجورجينيو، والأمريكي كريستيان بوليسيتش، والألماني أنتونيو روديجر بينما الضربة المهدرة، فكانت عن طريق الألماني كاي هافيرتز، وكانت الضربة الترجيحية الأولى.

أما فياريال فقد أحرز 5 ضربات ترجيحية من أصل 7 ضربات ترجيحية بواسطة كل من مورينو، والإكوادوري بيرفس إستوبينان، والإسباني مويسيس جوميز، والإسباني دانيال رابا، والأرجنتيتي خوان فويث في حين أضاع لفياريال كل من الجزائري عيسى ماندي، وكانت الضربة الترجيحية الأولى، والإسباني راؤول ألبيول، وكانت الضربة الترجيحية السابعة الأخيرة.

إذن المفارقة الغريبة جدا أن تشيلسي كان شريكا في كأس السوبر الأوروبي التي حسمت بضربات ترجيحية في 3 مرات.