الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية تكشف مدة غياب فيرمينيو عن أهلى جدة السعودى

فيرمينيو
فيرمينيو

أعلنت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مدة غياب البرازيلي فيرمينيو، لاعب وسط أهلي جدة عن فريقه السعودي خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية السعودية": فيرمينيو في احتياج للراحة لمدة أسبوع، بعد تعرضه لألم في العضلة الخلفية.

وكان نادي أهلي جدة، أعلن أمس الأربعاء، في بيان رسمي، عن إصابة اللاعب البرازيلي فيرمينيو بشد في العضلة الخلفية، خلال تواجده في مران الفريق الأخير.

وفضل الجهاز الفني للفريق السعودي، بقيادة ماتياس المدير الفني، إراحته واستبعاده من مواجهة الخليج بالجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم، حتى لا تتفاقم الإصابة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجلسات مكثفة مع الجهاز الطبي للفريق صباحية ومسائية، حتى يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق في أسرع وقت ممكن.

موعد مباراة أهلي جدة والخليج بدوري روشن للمحترفين

ويلتقى أهلي جدة مع مواطنه الخليج السعودي في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن السعودي للمحترفين.

القنوات الناقلة لـ"دوري روشن السعودي للمحترفين"

وتنقل شبكة قنوات SSC HD السعودية بجميع قنواتها المختلفة، كافة منافسات ومباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن فيرمينيو قاد فريقه أهلي جدة لاكتساح الحزم في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الأولى من البطولة نفسها.

وسجل فيرمينيو الأهداف الثلاثة "هاتريك".

وانتقال البرازيلي فيرمينيو لأهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وذلك لمدة 3 مواسم.

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