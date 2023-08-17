الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي والشريك الإقليمي العربي للأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية (TWAS-AREP)، ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم للمنطقة العربية، وذلك في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023.

وستناقش ورشة العمل مفهوم "الدبلوماسية العلمية" في المنطقة العربية والدور الذي تلعبه في مجابهة القضايا المحلية والإقليمية مثل قضايا تغير المناخ وأزمة الغذاء والبحث العلمي وغيرها من القضايا، وذلك من خلال عرض الجوانب العلمية المتعلقة بمفهوم الدبلوماسية العلمية، ومناقشة أهمية التعاون الوثيق بين العلماء وصُناع القرار والدبلوماسيين، بهدف تعزيز العلاقة بين العلماء الشباب والمسئولين الحكوميين وصناع السياسات والدبلوماسيين، لتحقيق الاستفادة المًثلى من مخرجات البحث العلمي ومن جهود العلماء، ووضع الرأي العلمي المعني بمواجهة التحديات والقضايا العلمية والمجتمعية والبيئية متخطية الحدود تحت تصرف صانعي القرار.

- أهداف الورشة

وتستهدف ورشة العمل الجمع بين شباب العلماء والباحثين دون سن الأربعين من مختلف المجالات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والحياتية وصانعي القرار في مختلف القطاعات، ولتعظيم الاستفادة لكل المشاركين ستُعقد ورشة العمل بحضور فعلي لعدد من المشاركين بمكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى المشاركة عبر الانترنت.

تم استقبال طلبات الاشتراك من شباب العلماء المصرين والعرب والباحثين دون سن الأربعين عامًا، بالإضافة إلى الدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والصناعة والقطاعات الأخرى ذات الصلة بصنع القرار للتقدم للمشاركة في ورشة العمل، مع تشجيع النساء العالمات بشكل خاص على التقديم، وكافة الجنسيات العربية المقيمة داخل مصر وخارجها.  

- رابط التسجيل في ورشة العمل 

يتم التسجيل في ورشة العمل مجانا وسيتم التواصل مع المشاركين المختارين. علمًا بإن آخر موعد للتقديم هو الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 والتسجيل عبر الموقع التالي: https://twas-arep-sd.bibalex.org/ 

مكتبة الاسكندرية ورشة عمل إقليمية دبلوماسية العلوم للمنطقة العربية طلبات الاشتراك شباب العلماء المصرين والعرب

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