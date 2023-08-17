ضبط أدوية بيطرية ومنظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مصنع في بدر

ضبطت اجهزة الأمن بالقاهرة كميات كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بمدينة بدر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع أدوية بيطرية ومنظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة بدر) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من الأدوية البيطرية والمنظفات الصناعية والمعطر بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر

وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على(25۹۹۰۷ كيس نيوماسين بودرة "أدويه بيطرية" - ٤٥٠٠عبوة"معطر-منظف" - ۱۲۰۰عبوة مزيل بقع - عدد 3ماكينة"تعبئه، تغليف، طبع تاريخ الإنتاج والصلاحية" - ۱۰ تنك فارغ - ٥٠٠٠أستيكر - وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.