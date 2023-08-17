تحرك برلمانى بشأن استبعاد زائدى الوزن والحوامل من مسابقة 30 ألف معلم: تنمّر غير مقبول

تقدم النائب محمد أبوحجازي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، بسؤال للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتقديمه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، حول ما أثير عن وجود قرار لوزير التعليم باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا لسد العجز في المعلمين في مختلف محافظات الجمهورية، معتبرًا أن هذا القرار إهدار لآدميتهم وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة.

وقال أبوحجازي خلال سؤاله: "كيف يتم تقييم المتقدمين على أسس غير منطقية ولا إنسانية"، معتبرًا هذا القرار يعد صورة من صور التنمر غير المقبول لفئة من الخريجين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية التي يتمتع بها أقرانهم.

وفي ختام سؤاله، طالب النائب وزير التعليم بإلغاء هذا القرار وعدم استبعاد أية فئة من المتقدمين حفاظًا على مبدأ المساواة.