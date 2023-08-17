جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية كفر عابد بمركز طوخ

نظمت جامعة بنها قافلة بيطرية بقرية كفر عابد مركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، وإشراف الدكتور أشرف عواد عبدالتواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

وشارك فى القافلة أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وقسم أمراض الطيور والأرانب والزملاء بالمستشفى البيطري، بالاضافة إلى عدد من طلاب الكلية.

وقامت القافلة بالكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 85 حالة بيطرية متنوعة اشتملت على أمراض الباطنة والأمراض المعدية والسونار بالإضافة إلى قطعان من الدواجن.

جدير بالذكر أن مبادرة "احنا معاك" أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارٍ تنظيمها فى باقي القرى حيث تستمر لمدة 3 أشهر.

وتشمل المبادرة رعاية للأسرة المصرية من كل النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالي القرية، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وذلك لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.