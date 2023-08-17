تقرير بريطانى: توقعات بزيادة عدد السياح الوافدين لمصر فى 2023

أكد موقع "بريكنج ترافيل نيوز" البريطاني، أن التاريخ الغني والثقافة الحديثة النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية المتنوعة، تجعل مصر الوجهة الأفضل والأكثر جاذبية للمسافرين والسياح، في ظل توقعات بزيادة عدد الوافدين إلى مصر بنسبة 28% خلال عام 2023.

وقال الموقع، إنه منذ انتهاء قيود السفر في العالم بسبب فيروس كورونا، ازداد عدد الزوّار الوافدين إلى مصر بشكل كبير، ففي عام 2022، استقبلت البلاد 11.7 مليون سائح، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بنسبة 28 في المائة هذا العام.

وتابع أنه لدعم هذا النمو، اتخذت الحكومة المصرية خطوات مختلفة، مثل تسهيل عملية الحصول على التأشيرة السياحية، بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لتوسيع القدرات الفندقية وتعزيز الشراكات مع مشغلي السفر وشركات الطيران الدولية.

وتابع أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التجربة السياحية والترويج لمصر كوجهة رئيسية، خاصة مع الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير ومحيطه، بهدف تحويل هضبة الجيزة إلى وجهة سياحية رائدة، حيث يهدف افتتاح المتحف إلى جانب مطار سفنكس الدولي، إلى زيادة جاذبية مصر للزوّار.

وأكد الموقع البريطاني، أن مصر تنطلق في رحلة طموحة لتطوير المدن الذكية بهدف إنشاء مراكز حضرية حديثة تدمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، حيث تم تصميم هذه المدن الذكية، بما في ذلك القاهرة الجديدة، لتعزيز الكفاءة وتحسين نوعية الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتابع أنه من خلال تبني هذه التطورات التكنولوجية، يمكن لمصر أن تضع نفسها كوجهة متطورة تجذب مجموعة متنوعة من السياح، وتحفز النمو الاقتصادي في صناعة السياحة.