الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هندسة حلوان تعلن عن فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعلن كلية الهندسة بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في برنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

أفاد الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان أن البرنامج يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية، بنظام الساعات المعتمدة، و يربط البرنامج بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة ( هندسة القوى الكهربية وهندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات ) بما يؤهل خريجي البرنامج بالعمل فى مجال الشبكات الكهربية الذكية داخل وخارج مصر.

ويقبل البرنامج حاملي درجة البكالوريوس فى اى من التخصصات الهندسية التالية هندسة القوى الكهربية هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات أو ما يعادلها.

ويتم التدريس بنظام التعليم الهجين وتتم الدراسة في البرنامج بإجمالي ٤٨ ساعة معتمدة للبرنامج ١٢ ساعة معتمدة مقررات المرحلة التمهيدية + ١٨ ساعة معتمدة مقررات اختيارية بمرحلة الماجستير  بالإضافة إلى رسالة ماجستير تعادل ١٨ ساعة معتمدة.

واللائحة الأكاديمية والمحتوى العلمى و العملى للبرنامج تم إعدادهم من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوربية و٤ جامعات مصرية في اطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا ويتم عمل منح جزئية لتخفيض الرسوم الدراسية للبرنامج للمتقدمين بالعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

تخفيض ٣٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجي جامعة حلوان، وتخفيض ٢٥٪ من الرسوم الدراسية لخريجى الجامعات الأخرى.

كلية الهندسة جامعة حلوان برنامج ماجستير برنامج ماجستير العلوم هندسة الشبكات الكهربية الذكية

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