الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: نقل محطة سيارات السرفيس بشارع الجيش بعد أعمال التطوير

محطه سيارات السرفيس
محطه سيارات السرفيس

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه بالتعاون والتنسيق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فإنه يتم حاليًَا دراسة مقترح يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل لعمل استراحات بمواقف سيارات السرفيس داخل مدينة المنصورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الازدحام وتقديم خدمة أفضل لمواطني محافظة الدقهلية، وتيسيرًا عليهم وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة. 

وقال" مختار" إنه تم بالفعل التنسيق مع جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي بوزارة النقل لدراسة طرح عدد 53 استراحة للركاب تشمل محطات السرفيس بمدينة المنصورة ومدينة طلخا وتشمل الاستراحات المزمع تنفيذها من قبل وزارة النقل، كل محطات السرفيس بمدينتي طلخا والمنصورة، وفي خطوة تمهيدية من قِبَل محافظة الدقهلية في إطار الخطة المُشار إليها.

كما كلَّف "مختار" أحمد البنداري، مدير عام المواقف، بمتابعة أعمال نقل محطة سيارات السرفيس بشارع الجيش بعد أعمال التطوير به من محيط تمثال رمسيس إلى خلف دورة المياه العمومية بحي شرق المنصورة وعمل استراحة مؤقتة للركاب بها. 

من جهته، قال مدير عام المواقف، إن نقل محطة رمسيس بالشارع، يستهدف منع التكدس المروري وتحقيق السيولة المرورية عملًا على راحة المواطنين.

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IMG-20230817-WA0115
IMG-20230817-WA0114
IMG-20230817-WA0114
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزير النقل الفريق كامل الوزير

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