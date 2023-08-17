الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومى للحوكمة" يعقد تدريبًا حول مؤشرات قياس الأداء للموظفين بـ3 دول إفريقية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال مبادرته الإفريقية للتدريب (تنمية) البرنامج التدريبي "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا" لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ثلاث دول وهى: ليسوتو وكينيا ونيجيريا.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الإفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة القارة 2063. موضحة أنه تم تقديم النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في إفريقيا" عبر منصة زووم. وتم التدريب باللغة الإنجليزية واستهدف 25 من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا. ويمثل المشاركون في البرنامج التدريبي عدة جهات تتمثل في وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الأشغال العامة، ووزارة الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانبها، صرحت د. حنان رزق مدير مركز التنمية الإفريقي وإدارة شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا (تنمية) بأن البرنامج الذى تم تقديمه لموظفي الخدمة المدنية الأفارقة من ليسوتو وكينيا ونيجيريا يهدف إلى تعريف المتدربين بأهمية مؤشرات قياس الأداء وتحديد الأهداف الاستراتيجية وأنواع مؤشرات قياس الأداء، ومصادر اختيار مؤشرات قياس الأداء. وتجدر الإشارة إلى أنه على مدار اليومين كان هناك تفاعل ملحوظ ما بين المشاركين من الدول الثلاث، مما أثرى النقاش وساهم في تبادل الخبرات الإفريقية.

ويمثل هذا البرنامج الدفعة الرابعة بعد النجاح الذى حققه البرنامج فى نسخته الأولى والتى قدمت لموظفى الإدارات المحلية بالدول الإفريقية باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة الزووم وبمشاركة 10 من ذوى الإعاقات الحركية من مصر، وقد حقق نجاحًا كبيرًا أيضًا في دفعته الثانية التي قدمت لطلبة الدراسات العليا الأفارقة المقيدين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة، وكذلك القيادات الإدارية بمكتب التعاون الدولى بالجامعة، كما تميزت النسخة الثالثة بأنها قدمت بناءً على طلب رسمى موجه من إدارة التدريب والتطوير بوزارة الخدمة المدنية بلوسوتو لتقدم للسادة موظفي الوزارات المختلفة بدولة ليسوتو ومصر.

وقامت بالتدريب الدكتورة عبير مرسى التى تعمل بمجال التدريب والاستشارات لأكثر من 25 عامًا بالشركات الدولية والمحلية ومؤسسات التعليم العالى.

المعهد القومى للحوكمة وزارة التخطيط الدكتورة شريفة شريف التنمية المستدامة مؤشرات قياس الأداء

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