30 ألف دولار وراء تفكير الجبلاية فى توجيه الشكر للبرتغالى بيريرا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن السبب الحقيقى وراء تفكير أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فى توجيه الشكر للبرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الحالي، والاعتماد على رئيس لجنة مصري من الحكام السابقين.

وأشار المصدر، إلى أن خزينة الجبلاية تتكبد 30 ألف دولار شهريًا هى قيمة راتب بيريرا 18 ألف دولار، إضافة إلى 12 ألف دولار أخرى هي قيمة تكاليف إقامة الخبير البرتغالي في أحد الفنادق القريبة من مقر الجبلاية.

ولفت إلى أن مسئولى اتحاد الكرة تحدثوا مع بيريرا خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله للمعيشة في مدينة 6 أكتوبر بأحد الفيلات التى يستأجرها اتحاد الكرة، وتحديدًا التي كانت مخصصة للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر؛ بهدف تقليل تكاليف الإقامة الشهرية، إلّا أن بيريرا تمسك بالإقامة في الفندق المطل على النيل.

واضطر الأمر الجبلاية لتكليف وليد العطار المدير التنفيذي، للتحدث مع بيريرا حول إنهاء التعاقد معه بشكل ودي، على أن يقوم المدير التنفيذى بإبلاغه بأن مجلس إدارة الجبلاية غاضب من تصرفاته خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا ما حدث خلال الحوار التليفزيونى الذى أجراه مؤخرًا مع سيف زاهر بدون إذن اتحاد الكرة.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى استغلال الأزمة الراهنة مع بيريرا لإنهاء التعاقد معه وتوفير 30 ألف دولار، من أجل إعادة توزيع هذه الموارد على الحكام وتسديد المستحقات المتأخرة لهم.

ومنذ معرفة بيريرا بنية أعضاء الجبلاية، لم يتواصل معهم أو يتوجه لمقر اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما ألغى معسكر الفار الذي كان مقررًا الأسبوع الجاري، ما يؤكد اقتراب رحيله عن منصبه الحالي.