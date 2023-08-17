الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1335 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بيانًا من قِبَل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة وصلاحيتها وأيضًا للتأكد من توافر الشهادات الصحية للمنشآت.

وبالمرور على عدد 898 منشأة غذائية، تم تحرير 1335 محضرًا ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها، كما تمت التوصية بغلق 607 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص.

من جهتها، وجهت محافظ دمياط تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض إدارة مرور دمياط

الأكثر قراءة

رابطة الأندية تستقر على موعد انطلاق الدوري المصري

جهود مكثفة لكشف غموض نحر طفل بسوهاج

تجديد حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع الخامس

"تضامن المنوفية" تعتذر لسيدات قرية الكوادى عن اتهامهن بتعاطى المخدرات: خطأ صياغة

تحرير 80 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

ضبط 1335 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس