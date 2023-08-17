ضبط 1335 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بيانًا من قِبَل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضة وصلاحيتها وأيضًا للتأكد من توافر الشهادات الصحية للمنشآت.

وبالمرور على عدد 898 منشأة غذائية، تم تحرير 1335 محضرًا ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها، كما تمت التوصية بغلق 607 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص.

من جهتها، وجهت محافظ دمياط تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.