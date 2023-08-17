الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا لايف" تعرض أجندة الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني

جريدة الدستور

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أجندة الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة لقضايا الحوار الوطني.

أولًا: الجلسات المتخصصة للمحور السياسي:

  • صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات.
  • النظام الانتخابي للمجالس المحلية ضمن لجنة المحليات.

ثانيًا: الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي:

  • الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة الاستثمار الخاص.
  • دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ضمن لجنة الزراعة.

ثانيا: الجلسات المتخصصة للمحور المجتمعي:

  • الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
  • التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحص العلمي.
  • تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية.
الجلسات المتخصصة للمحور السياسي الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي الجلسات المتخصصة للمحور المجتمعي الحوار الوطنى قضايا الحوار الوطني المحليات الزراعة الاستثمار مستلزمات الإنتاج الثقافة التعليم الهوية الوطنية الحالة السكانية في مصر

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