"إكسترا لايف" تعرض أجندة الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني
استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، أجندة الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة لقضايا الحوار الوطني.
أولًا: الجلسات المتخصصة للمحور السياسي:
- صياغة النظام الخاص بالنظام الانتخابي وآليات تطبيقه ضمن لجنة المحليات.
- النظام الانتخابي للمجالس المحلية ضمن لجنة المحليات.
ثانيًا: الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي:
- الاستثمار الخاص ما بين الواقع والفرص والتحديات ضمن لجنة الاستثمار الخاص.
- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ضمن لجنة الزراعة.
ثانيا: الجلسات المتخصصة للمحور المجتمعي:
- الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
- التعليم قبل الجامعي ضمن لجنة التعليم والبحص العلمي.
- تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية ضمن لجنة القضية السكانية.