مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة، وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

وفي وقت سابق هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدرسة "رأس التين" في تجمع القبون البدوي ببلدة كفر مالك، شرق رام الله.

يُذكر أن تجمع القبون البدوي كان يعيش فيه حوالي 500 نسمة من عائلتي كعابنة وأبوكباش، قبل أن تضطر إلى الرحيل عنه قسرًا بفعل اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، إلى أطراف قرى المغير وكفر مالك وخربة أبوفلاح شرق رام الله.