مصرع عامل صدمته سيارة أعلى طريق السويس الصحراوى

لقى عامل مصرعه فى حادث مرورى بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

بالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد، مما تسبب في وفاته وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.