الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن أسبوع الشباب.. محافظ أسوان يكرم الفائزين الأول والثاني في سباق الدراجات

محافظ أسوان والشباب
محافظ أسوان والشباب المكرمين

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الفائزين فى سباق الدراجات الذى تم تنظيمه ضمن الماراثون الرياضي للدراجات والمشي والإسكيت، والذي أعطى له إشارة البدء المحافظ بمشاركة 500 شاب وفتاة. 

وأهدى اللواء أشرف عطية الميداليات التذكارية للفائز بالمركز الأول في سباق الدراجات المهندس محمد أشرف الحمامصي  خريج كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( قسم عمارة )، وأيضاً للفائز بالمركز الثاني الطالب محمود قبيصى كسابي بكلية الهندسة بالأكاديمية ( قسم ميكانيكا) ، فضلاً عن إهداء الميدالية التذكارية لهيثم الشاذلي مسئول النشاط الرياضي بالأكاديمية. 

وجاء ذلك تشجيعاً وتحفيزاً للشباب المشارك فى الأنشطة المتنوعة لأسبوع الشباب الذى نظمته محافظة أسوان على مدار 5 أيام، تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر" برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكد محافظ أسوان أنه فى ظل التنوع الكبير الذى شهده أسبوع الشباب لأول مرة هذا العام، فقد حرصنا على تكريم النماذج المشرفة فى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية تقديراً لتميزهم وتفوقهم ، ولتحفيز أبناء المجتمع ليقتدوا بهم. 

ولفت إلى أن هناك ثمار عديدة نجح فى تحقيقها هذا الأسبوع، ومن منطلق ذلك نستعد من الآن للإعداد الجيد لتنفيذ هذا الأسبوع العام القادم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة بما يساهم فى أضفاء أجواء من الفرحة والسعادة على أبناء المجتمع.

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أسوان اسبوع الشباب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الماراثون الرياضي للدراجات المركز الأول المركز الثاني النشاط الرياضي النماذج المشرفة تشجيع تكريم الفائزين

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