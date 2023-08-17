في سنوات قليلة كيف استطاعت مصر إحداث تنمية شاملة؟.. خبيرة اقتصاد تجيب

أوضحت الدكتورة وفاء على خبيرة الاقتصاد والطاقة، كيف استطاعت مصر إحداث تنمية شاملة رغم الصعوبات التي واجهتها علي مدار السنوات الماضية"، لافتة إلى أن المشروعات التي تشهدها غرب مصر تعتبر نموذج لعبقرية المكان وشخصية مصر التى تحدث عنها من قبل عبقري الجغرافيا جمال حمدان.

وأضافت خبيرة الاقتصاد والطاقة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أننا نطبق نظريات بمنتهى الأريحية فى هذه المناطق التى تمتعت بالبعد الاستراتيجي المصري والقوة الشاملة الضاربة لمصر لحماية هذه المناطق، مؤكدة أن الدولة تعمل على عدة محاور منها محور الحيز الجغرافي لمصر والذى قمنا بعمل شرايين جديدة للحياة فيه بالتطور الآمن الموجود بالطريق الساحلي، وغيره من شبكات الربط الموجودة فى هذه الأماكن الغربية وغيرها.

وعن المحور الثاني، أوضحت خبيرة الاقتصاد والطاقة، ويمثل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، حيث تم إنارة العقول وخلق وسط جديد يبعد بعيدا عن التطرف والإرهاب، وربطنا نظريتنا فى ربط التعليم الفني، بسوق العمل ما يتطلبه الجامعات المصرية والتخصصات المطلوبة فى المنطقة، حيث تم إنشاء مدرسة الضبعة التكنولوجية.