واشنطن تعلن تطورات عملية العزم المتأصل لمحاربة داعش والتعاون الأمنى مع العراق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن آخر تطورات عملية العزم المتأصل لمحاربة داعش، فضلًا عن نتائج حوار التعاون الأمني المشترك مع العراق.

وقال اللواء ماثيو مكفارلين، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم المتأصل، في اجتماع عبر الإنترنت عقده المركز الإعلامي الإقليمي بدبي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إن حوار التعاون الأمني المشترك مع العراق أكد التزامنا كشريك مع العراق في التعاون الأمني الثنائي والمصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية.

وتابع قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم المتأصل، كان هذا حدثًا تاريخيًا ومعلمًا رئيسيًا في علاقات التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وحكومة العراق ومن منظور عسكري، أكد الحاضرون مجددًا أن القوات الأمريكية في العراق موجودة هنا في دور غير قتالي بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية في قتالها ضد داعش.

وأضاف المسئول الأمريكي، على مدى السنوات القليلة الماضية، خطت قوات الأمن العراقية خطوات هائلة في هزيمة داعش ومواصلة جهودها لمنع عودة ظهورها وبينما هُزم داعش عسكريًا، نعلم أن أيديولوجيتهم الخطيرة لا تزال تشكل تهديدًا وهم مستمرون في التطلع إلى استعادة نوع من القدرات العسكرية، لهذا السبب نواصل العمل مع القوات الشريكة لنا في مهمتنا المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش.

وواصل، لا تزال هناك العديد من التحديات الإقليمية، مثل الحاجة الملحة لإعادة النازحين ومحتجزي داعش الموجودين حاليًا في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، ودعم جهود إعادة الاندماج في المجتمعات المحلية.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، سنبدأ عملية منفصلة عن حوار التعاون الأمني المشترك (JSCD) بما في ذلك التحالف لتحديد كيفية تطور مهمة التحالف العسكرية، وفقًا لعوامل وظروف مثل مستويات التهديد، وبيئة التشغيل، وقدرة القوة الشريكة.

واختتم: يؤكد استكمال عملية العزم المتأصل لمحاربة داعش بنجاح على التزام البلدين بشراكتنا، عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز المصالح المشتركة لبلدينا في كل من الاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني المستمر.