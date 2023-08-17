رويترز: وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية اليوم

يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السعودية، اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئول إيراني منذ سنوات، وفقًا لما أعلنه التليفزيون الرسمي الإيراني ونقلته وكالة رويترز.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار طهران في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مارس الماضي.

- السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا



وسبق وأعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.