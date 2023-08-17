الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: وزير الخارجية الإيرانى يزور السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

يزور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السعودية، اليوم الخميس، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسئول إيراني منذ سنوات، وفقًا لما أعلنه  التليفزيون الرسمي الإيراني ونقلته وكالة رويترز.

كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد زار طهران في يونيو الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في مارس الماضي.

- السفارة السعودية فى إيران تبدأ نشاطها رسميًا


وسبق وأعلنت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، عن أن السفارة السعودية في إيران بدأت نشاطها رسميًا منذ 3 أيام.

وأفادت الوكالة نقلًا عن مصدر مطلع بأن السفارة السعودية لدى طهران بدأت نشاطها فعليًا في إيران، في أعقاب ما جرى من مباحثات خلال الأشهر القليلة الماضية، وعودة استئناف العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، بوساطة صينية.

ولفتت وكالة إرنا إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميًا في السادس من شهر يونيو الماضي، أيضًا.

وزير الخارجية الإيرانى الخميس السعودية زيارة التلفزيون الرسمي الإيراني رويترز وكالة رويترز

الأكثر قراءة

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصرى

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 17-8-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 17-8-2023

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 17-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس