الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط مستريح جديد بسوهاج استولى على 7 ملايين جنيه من المواطنين

متهم
متهم

نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط مستريح جديد عقب استيلائه على 7.500 مليون جنيه من 20 شخصًا لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

كانت البداية، عندما تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغًا من "حسام. ا.م. ع" 31 سنة مندوب دعاية طبية بشركة أدوية، و19 آخرين مقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من "أحمد. ف. ا. ح" 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم، ومقيم دائرة مركز أخميم، لقيامه بالنصب عليهم.

وأكدوا أن المتهم تلقى منهم مبالغ مالية بلغت جملتها "7.500.000" سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها فـي مجال تجارة الأدوية، وذك من من خلال شركة خاصة كائنة بدائرة القسم، مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ8% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

500 مليون جنيه ارتكاب الواقعة 9 آخرين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

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