الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الإصلاح والنهضة": الحوار الوطنى يبنى جمهورية جديدة

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إننا نشهد اليوم حدثين في غاية الأهمية؛ أولهما زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطرو ح حيث يؤكد لنا الرئيس دوماً بأنه قريب الصلة بالمواطن وبشعبه، حيث كان اللقاء أكثر من رائع، والحدث الثاني يتمثل في استجابة الرئيس الفورية لدراسة مخرجات الحوار الوطني. 

 

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحوار الوطني يعتبر انجاز من إنجازات 30 يونيو، لافتا إلى أنه يتم من خلال الحوار الوطني بناء أرضية مشتركة لوطن واحد وتنمية سياسية حقيقية، مؤكدا أنه حوار بلا خطوط حمراء استوعب الجميع من أحزاب ومفكرين وسياسيين ومعارضة وأصوات عاقلة وأخرى غير عاقلة أيضاً، معقباً: "في النهاية استمعنا إلى بعضنا البعض، والحوار الوطني يبني الجمهورية الجديدة".

 

وأكد أن الرئيس أثلج الصدور عندما وفى بوعده المتمثل في الاستجابة الفورية لدراسة مخرجات الحوار الوطني، كما توجه بالشكر لمجلس امناء الحوار الوطني على ما بذلوه من جهد في فترات طويلة جدا. 

الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الإعلامي يوسف الحسيني الرئيس السيسي برنامج التاسعة

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