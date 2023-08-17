"الخرباوى" يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقاءه بعصام العريان أثناء اعتصام رابعة

كشف الدكتور ثروت الخرباوي تفاصيل لقاءه بعصام العريان أثناء اعتصام رابعة مصادفة، قائلًا: "إن عصام العريان كان في محل عام، حيث كان يغير شريحة الموبايل، وأنا كنت ساكن في مدينة نصر، وشافني، فسألته إنتوا هتستمروا لحد إمتى في الحكاية دي، قال لي بنفس التعبير "إحنا هنرجع للحكم تاني وهنعلقكم على أعواد المشانق، وسيحكم الإسلام مصر".

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن الإسلام عقيدة وشريعة وشعائر، فالعقيدة هي أننا نؤمن بالله وكتبه ورسله، والشعائر هي أننا نصلي ونصوم ونحج ، والشرائع هي العلاقات بين الناس، والتي من الممكن التدخل فيها للإضافة أو للتوضيح على حسب تطورات العصر.

وأشار إلى أن الإسلام فيما يتعلق بالمبادىء العليا مطبق في مصر، لكن اعتبار قطع يد السارق وتقصير الثياب، وارتداء غطاء الرأس للرجال أثناء الصلاة من الإسلام؟!.. فأي إسلام يريدون تطبيقه؟!، حيث أن صلاة الرجل تعتبر باطلة إذا لم يضع غطاء على رأسه، بحسب فتاوى الإخوان.

وأوضح الدكتور ثروت الخرباوي، أن مذكرات أحمد السكري مليئة بالوثائق التي تكشف علاقة الإخوان بالمخابرات البريطانية ثم الفرنسية وأخيرًا الأمريكية.