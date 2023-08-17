"الخرباوى" لـ "الشاهد": ادعاء الإخوان نزول جبريل اعتصام رابعة غرضه إثارة المشاعر

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مسألة استقبال الخرافة وتصديق الخرافة تكون سهلة عند العقلية الجاهزة لهذا الاستقبال، حتى ولو كان صاحب هذه العقلية حاصل على الدكتوراة.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن ادعاء الإخوان بنزول سيدنا جبريل عليه السلام إلى اعتصام رابعة كان الغرض منها إثارة المشاعر وإلغاء العقل.

وأكد "الخرباوي"، أنه يؤمن بمقولة "بلدي وإن جارت عليا عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليا كرام"، معقبًا: "أحمد شوقي ولم يكن مصريًا في الأصل عندما تم نفيه قال كل المناهل بعد النيل آثمة، ما أبعد النيل إلا عن أمانينا، يا ساكني مصر إنا لا نزال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمين، هلا بعثتم لنا من ماء نهركم شيئًا نبل به أحشاء صادينا".