"اقتصادية حقوق الإنسان" تشيد بجهود تعزيز مفهوم حقوق الإنسان بالإسكندرية

أشاد د.محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة على أرض الواقع بالإسكندرية؛ لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة للفئات الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع اليوم بديوان عام المحافظة الذي جمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وضم الوفد د.محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية وسعيد عبد الحافظ، رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان ومحمود بسيوني، نائب رئيس لجنة الشكاوى وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس وذلك فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح ممدوح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة؛ بهدف تعزيز تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان و توفير حياة كريمة للمواطنين.

تناول الاجتماع أهمية التعاون المثمر والبناء بين المؤسسات المختلفة من أجل السعي لتحسين مستوى حياة المواطن والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للمواطن بالإسكندرية، خاصة دور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مثل مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري، فضلاً عن تنفيذ مشروع بشاير الخير وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الاكثر احتياجًا، إضافة إلى عرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الاعاقة وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين الذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع المدني في الإسكندرية حيث عرض السيد المحافظ تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم انشأت المحافظة جروب واتساب "الاسكندرية مواطن ومسؤول" يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية؛ للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.

وأكد ممدوح أن ما يتم هو جهود مخلصة من كافة قيادات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان يشرف أن يكون جزء منها حيث سيتم عقد عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة، خاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، إضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم، فضلاً عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.

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