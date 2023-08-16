الشوط الأول.. النصيري يتقدم لـ إشبيلية على مانشستر سيتي في السوبر الأوروبي

تقدم إشبيلية الإسباني على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في كأس السوبر الأوروبي.

فريق مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما أرسل كول بالمر كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها ناثان آكي برأسه، لكن ياسين بونو تصدى لتسديدته ببراعة.

وتمكن المغربي يوسف النصيري من تسجيل الهدف الأول لـ إشبيلية في الدقيقة 25، بضربة رأسية رائعة بعد ارتقاء مميز، من متابعة للكرة العرضية المرسلة من أكونيا من الجهة اليسرى.

استمرت محاولات مانشست رسيتي، لكنهم فشلوا في هز شباك بونو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأندلسي بهدف نظيف.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي، فيُعوض كول بالمر، البلجيكي المصاب كيفن دي بروين، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جوسكو جفارديول - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودريجو - ماتيو كوفاسيتش - فيل فودين

خط الهجوم: كول بالمر - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كلا من: ستيفان أورتيجا مورينو - سكوت كارسون - روبن دياز - كالفن فيليبس - جون ستونز - إيمريك لابورت - جوليان ألفاريز - سيرجي جوميز - ماكسيم بيروني - بوب - ريكو لويس - جيمس ميكاتي.

تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي

أما عن تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي، فشهد تواجد المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، بعد الأنباء التي أكدت توصله لاتفاق للانتقال إلى الهلال

وجاء تشكيل إشبيلية أمام مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس - بادي - نيمانيا جوديل - ماركوس أكونيا

خط الوسط: جوردان - إيفان راكيتيتش - لوكاس أوكامبوس - إيريك لاميلا - أوليفر توريس

خط الهجوم: يوسف النصيري

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم، البلجيكي كيفن دي بروين، البرتغالي برناردو سيلفا، بسبب الإصابة.

ويُشارك مانشستر سيتي في البطولة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، فيما يلعب إشبيلية بعد تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي.

وسبق لـ إشبيلية التتويج بالبطولة مرة وحيدة، عام 2006، على حساب مواطنه برشلونة، فيما يشارك مانشستر سيتي في كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.