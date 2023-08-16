الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 1.7 مليار دولار صادرات مصر من السلع الغذائية خلال 5 أشهر

صادرات مصر
صادرات مصر

واصلت صادرات مصر من السلع الغذائية ارتفاعها بنسبة تربو إلى 7%، لتسجل 1.783 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 1.669 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 114.7 مليون دولار.

تحسن الصادرات المصرية 
وبحسب تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إلى تضاعف صادرات شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو إلى حدود 73 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 2023 مقابل 24.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 48.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع 195.2%، يليها صادرات خضر وفواكه وأثمار قشرية بقيمة 37.8 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 مقابل 23.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 14.2 مليون دولار بنسبة 60.3%.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع صادرات عسل أسود إلى نحو 27.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة ارتفاع 152.4%، كذلك ارتفعت صادرات مكرونة إلى 27.2 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة بلغت قيمتها 13.2 مليون دولار بنسبة 94.2%.

صادرات مصر السلع الغذائية الاحصاء صادرات شيكولاته الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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