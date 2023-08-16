الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. إنتر يتعاقد مع ماركو أرناتوفيتش قادمًا من بولونيا

أرناتوفيتش
أرناتوفيتش

أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش بشكل رسمي، قادمًا من فريق بولونيا.

ورحب إنتر بلاعبه الجديد عبر موقعهم الإلكتروني، مؤكدين أنه سينضم للفريق حتى نهاية الموسم مع إلزامية الشراء حال تحقيق شروط معينة تم الاتفاق عليها.

وتُقدر قيمة الإعارة بمبلغ 2 مليون يورو + مبلغ 8 ملايين يورو يتم دفعهم حال تحويل الانتقال لانتقال دائم.

وكان أرناتوفيتش قد انتقل إلى إنتر عام 2009 على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من تفينتي الهولندي.

ويبلغ أرناتوفيتش من العمر 34 عامًا، ولعب لفرق فيردر بريمن الألماني، ستوك سيتي، وست هام يونايتد الإنجليزيين، ثم شانجهاي الصيني في عام 2019.

وعاد أرناتوفيتش لـ أوروبا من بوابة بولونيا عام 2021 بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

واستطاع أرناتوفيتش تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف وحيد مع بولونيا بمختلف البطولات الموسم الماضي.

ويُعتبر أرناتوفيتش أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب النمسا، برصيد 108 مباراة دولية، وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو.

إنتر ماركو أرناتوفيتش أرناتوفيتش نادي إنتر إنتر الإيطالي

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