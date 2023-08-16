أحمد البصيلى: لمصر مكانة خاصة عند آل البيت

قال الشيخ أحمد البصيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن مصر لها المكانة الغالية والعالية عند سيدنا رسول الله وآل بيته الشريف، فلم ينعم آل البيت بالأمان إلا بين الشعب المصري.

مكانة مصر عند آل البيت

وأكد الشيخ أحمد البصيلي، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن سيدنا الحسين بن سيدنا علي رضي الله عنهما نال مدح النبي صلى الله وعليه وسلم، وكان سيدنا الحسين من أقرب المقربين لرسول الله، وهو الذي سماه النبي صلى الله وعليه وسلم بهذا الاسم وهو اسم أهل الجنة.

في حب آل البيت

وأضاف في حديثه، أن سيدنا الحسين كان أول من حنكه رسول الله، فكان أول شيء يدخل جوف سيدنا الحسين هو ريق سيدنا النبي، وكان أول ذراع تضم سيدنا الحسين هو حضن النبي.

وتابع: "سيدنا الحسين ولد في شعبان في العام الرابع من الهجرة، وعاصر سيدنا الحسين النبي صلى الله وعليه وسلم 6 سنوات، فالذي سماه النبي، والذي رباه كان النبي".

واستطرد: "سيدنا النبي قطع خطبة الجمعة ليلتقط سيدينا الحسن والحسين ويصعد بهما إلى المنبر، وكان سيدنا الحسين له مكانة خاصة دونًا عن آل البيت جميعهم عند رسول الله، ولهذا قال النبي حسين مني وأنا من حسين".