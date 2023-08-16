أحد عواقل مطروح: الرئيس السيسي يتفانى في خدمة الوطن والحوار معه أسري

علّق العمدة عمران أبو بكر، عمدة القناشات بمطروح، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني اليوم.

وقال القناشي خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هذه ثامن مرة التقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل مرة كان حوار الرئيس أسريًا" مشيرًا إلى أن مؤتمر الرئيس كان في الخيمة البدوية وهذا كان طلب الرئيس بالإضافة إلى تناول الأكلات البدوية معه وكان ودودًا للغاية.

وأكد أن الرئيس السيسي يتفانى في خدمة الوطن لأقصى درجة، واليوم يزف لنا بشرى سارة بتطوير ميناء السلوم البري على نمط حديث.

وأشار إلى أن السلوم لها طبيعة جغرافية خاصة لذلك نحن بصدد إقامة مشروعات سياحية في السلوم تضاهي الموجودة في دول أوروبا.

وتابع: "الرئيس السيسي عودنا دائمًا أنه لا يوعد بمشروع إلا بعد افتتاحه، مثل مشروع ميناء جرجوب الذي يتم تصدير منه ملح الصخر إلى أوروبا، وأيضًا مشروع الطاقة النووية في الضبعة ومشروع رأس الحكمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها".