الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد عواقل مطروح: الرئيس السيسي يتفانى في خدمة الوطن والحوار معه أسري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علّق العمدة عمران أبو بكر، عمدة القناشات بمطروح، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني اليوم.

وقال القناشي خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هذه ثامن مرة التقي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل مرة كان حوار الرئيس أسريًا" مشيرًا إلى أن مؤتمر الرئيس كان في الخيمة البدوية وهذا كان طلب الرئيس بالإضافة إلى تناول الأكلات البدوية معه وكان ودودًا للغاية.

وأكد أن الرئيس السيسي يتفانى في خدمة الوطن لأقصى درجة، واليوم يزف لنا بشرى سارة بتطوير ميناء السلوم البري على نمط حديث.

وأشار إلى أن السلوم لها طبيعة جغرافية خاصة لذلك نحن بصدد إقامة مشروعات سياحية في السلوم تضاهي الموجودة في دول أوروبا.

وتابع: "الرئيس السيسي عودنا دائمًا أنه لا يوعد بمشروع إلا بعد افتتاحه، مثل مشروع ميناء جرجوب الذي يتم تصدير منه ملح الصخر إلى أوروبا، وأيضًا مشروع الطاقة النووية في الضبعة ومشروع رأس الحكمة الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها". 

السيسي الرئيس السيسي مطروح السلوم ميناء السلوم البري الحياة اليوم لقاء السيسي مع أهالي مطروح

الأكثر قراءة

قناة الكأس: الشباب السعودى يتقدم بعرض رسمى لضم زيزو

حديث مفتوح مع الشعب.. الرئيس السيسى: الظروف الاقتصادية الصعبة ستصبح تاريخًا مثلما حدث مع الإرهاب

على ماهر: لاعبو المصرى جاهزون للموسم الجديد.. ونسعى لبناء فريق قوى

قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة

النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع عقار الإسكندرية المنهار

القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس تشارك فى وفد نواب رؤساء جامعات إقليم القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس