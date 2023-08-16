الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلد تكشف موقف لاعبي بروسيا دورتموند بعد انتقال بيلينجهام لريال مدريد

بيلينجهام
بيلينجهام

كشفت تقارير صحفية عن موقف لاعبي فريق بروسيا دورتموند بعد رحيل جود بيلينجهام، لاعب الفريق السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها المعلنة 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز والمتغيرات، بعقد يمتد حتى 2029.

وذكرت صحيفة بيلد أن مجموعة من لاعبي بروسيا دورتموند كانوا سعداء بالإعلان عن رحيل بيلينجهام عن الفريق.

 

ولعب جود بيلينجهام 132 مباراة بقميص بروسيا دورتموند منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 24 هدفًا وصنع 25 لزملائه في الفريق، من أصل 177 مباراة لعبها وسجل 28 هدفًا وصنع 27.


وعللت الصحيفة سعادة لاعبي دورتموند بسبب عنجهية بيلينجهام ضد زملائه، ورغبته الدائمة أن يكون في دائرة الاهتمام والتي أزعجت العديد من زملائه في الفريق.

 

بروسيا دورتموند جود بيلينجهام بيلينجهام الانتقالات الصيفية ريال مدريد

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