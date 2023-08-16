قناة الكأس: الشباب السعودى يتقدم بعرض رسمى لضم زيزو

كشف الحساب الرسمي لقنوات الكأس القطرية، عن وجود نية ورغبة من جانب نادي الشباب السعودي للتقدم بعرض رسمي إلى نادي الزمالك لضم أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات الكأس عبر تويتر: "إدارة إدارة نادي الشباب السعودي ستقدم خلال الساعات المقبلة عرضًا رسميًا لنظيرتها في نادي الزمالك المصري من أجل الظفر بخدمات الجناح الدولي المصري أحمد مصطفى زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بعد التواصل مع والد اللاعب".

ويسابق الزمالك الزمن من أجل تجهيز مستحقات زيزو المتأخرة والتي تبلغ 9 ملايين جنيه، وإيداعها في حساب اللاعب البنكي في الساعات القليلة المقبلة لضمان استمراره مع الفريق.