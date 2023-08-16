السجن لميكانيكية بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة مخدرات بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، كل من أولاً ميكانيكي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند آلية ثانيا بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسائمة الف جنيه عما أسند إليه وألزمت المتهمين بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوط في اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوى الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

وترجع احداث القضية المقيدة برقم 116 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب بقيام المتهم الأول بحيازته مواد مخدرة لادخالها الي المتهم الثاني داخل محبسه بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، أنه خلال تفتيش الزيارات للمحبوسين علي ذمة قضايا حضر المتهم الأول " أ.ال.أ" ميكانيكي ، وبحوزته حقيبة ماكولات لادخلالها الي المتهم الثاني "م.ال.أ" ميكانيكي ، والمحبوس علي ذمة القضية 12516 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على لفافتين لمخدر الهيروين.

بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازة المضبوطات بقصد إدخالها للمتهم الثاني بقصد إدخالها للمتهم الثاني للاتجار فيها وأن المتهم الثاني علي علم بتواجد المواد المخدرة داخل حقيبة المأكولات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافتين المضبوطين لمخدر ووزنت 1.50 جراما، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.