الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين غاضبة بسبب فرض أمريكا رسومًا على الصلب والألومنيوم

الصين والولايات المتحدة
الصين والولايات المتحدة

طالبت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، بأن ترفع الولايات المتحدة على الفور الرسوم الجمركية المفروضة، على واردات الصلب والألومنيوم الصينية.

جاءت تعليقات الوزارة، ردًا على لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية، بعدما خلصت إلى أن الصين تفرض رسومًا إضافية، على بعض الواردات من الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الصين، علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي، يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأمريكي.
وتابعت قائلة "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقًا للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".

التجارة الصينية وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الصلب الصين

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