الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ختام فعاليات الدورة التدريبية للأئمة الجدد من ذوي الهمم بأكاديمية الأوقاف الدولية

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية للأئمة الجدد

اختتمت اليوم الأربعاء، الدورة التدريبية للأئمة الجدد ذوي الهمم (تعاقد) في مسابقة 2022 بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب في محاضرة بعنوان: “بناء الدولة الوطنية”؛ وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد للعاملين بها، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل.

وخلال محاضرته أكد الدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب أن بناء الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لا دين بلا وطن يحمله ويحميه، وأنه لا بد للدين من وطن آمن مستقر، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالدين فن صناعة الحياة لا صناعة الموت.
 

 

الدورة التدريبية للأئمة الجدد ذوي الهمم أكاديمية الأوقاف الدولية بناء الدولة الوطنية

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