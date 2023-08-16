مبعوث الأمم المتحدة باليمن: يجب التمسك بوقف إطلاق النار وجعله مستدامًا باليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إنه يجب التمسك بوقف إطلاق النار وجعله مستدامًا في اليمن، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

قلقه من التقارير من ازدياد أنشطة المتطرفين

وأعرب عن قلقه من التقارير من ازدياد أنشطة المتطرفين في الفترة الأخيرة بمحافظتي أبين وشبوة، داعيًا طرفي الأزمة للامتناع عن التصعيد الخطابي ولاستخدام قنوات الحوار التي أقيمت بموجب الهدنة.

وأكد أن إزالة النفط من خزان "صافر" إلى ناقلة بديلة منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية.