رئيس عمد ومشايخ مطروح: الرئيس السيسى مُلم بجميع مشاكل أبناء المحافظة

قال العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ملم بجميع مشاكل أهالي محافظة مطروح ويعلم الكثير عن أبناء المحافظة.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور، أنه دار بينه وبين الرئيس السيسي حوار جانبي للحديث عن عدة طلبات أهمها التعويضات وتسهيل إجراءات السفر من وإلى ليبيا ووعد بالنظر إلى تلك الطلبات بعين الاعتبار، قائلًا: "سعداء بلقاء الرئيس السيسي.. واستمع لشكاوى الشباب ووعد بحلها.. كلنا خلف الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة".

وأضاف أن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان ووضعها على خريطة التنمية ووضع مخططا زمنيا لإنشاء مدن جديدة ومشروعات قومية، مشيرًا إلى أن مطروح كانت ضمن أولويات الرئيس لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن التطوير بدأ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة العلمين الجديدة وتحولت من منطقة ألغام إلى منطقة تنموية كبرى، والتي أطلق عليها مدينة الجيل الرابع، حيث إنها مدينة سياحية عالمية اقتصادية من الطراز الأول، ثم إنشاء ميناء جرجوب التجاري وتطوير ميناء السلوم البرى بالإضافة إلى الاهتمام بالطرق.

وأكد أنه تم تطوير مستشفيات السلوم وبراني وتقديم الخدمات الطبية المميزة للمواطنين، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى إنشاء المدارس المجتمعية لحل مشكلة التسرب التعليمي والاهتمام بالمرأة، والحفاظ على الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة مطروح.

ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي للاهتمام بواحة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعي التي عانت منها الواحة على مدار أكثر من 40 عاما وإدراج عدد من القرى والتجمعات الصحراوية في مبادرة حياة كريمة وتوفير الخدمات للمواطنين، فضلًا عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمواطنين.

واختتم: "نحن قبائل مطروح حراس البوابة الغربية لمصر داعمين ومساندين للرئيس السيسي.. حراس البوابة الغربية أهلك وأبنائك خلفك من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة".