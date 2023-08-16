الإعلان عن تيسيرات جديدة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

في إطار حرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية علي تقديم كل التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذي ينعكس في النهاية علي المواطن.

قرر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إقرار عدد من التيسيرات التي تتعلق بالسداد والتي تشمل (تسهيلات في سداد الأقساط/ ترحيل جزء من الأقساط/ خصم من فوائد و غرامات التأخير تصل إلى 50 %)، بالإضافة إلي مد مدد التنفيذ للمشروعات المختلفة، وذلك لمدة شهر واحد من تاريخ هذا الإعلان.

وبناءً على ما تقدم نهيب بالسادة المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الاشتراك في تلك التيسيرات سرعة التوجه للقطاع المالي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الكائنة بالحي الحكومي.