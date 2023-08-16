الرئيس السيسى: نحاول بكل قوة التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمر به يعتبر تحديًا من التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل التحديات والأزمات التي تواجه الدولة المصرية يجب أن تنتهي مش علشان أنا موجود، لكن هذه حكمة ربنا في الدنيا".

وأكد أنه يجب مواجهة كل تلك التحديات بالجهد والتخطيط والإرادة، متابعًا: "ونقابل تحدي آخر ونتجاوزه أيضًا، نحن في صراع مع ظروفنا والظرف الاقتصادي تحدي ونحن مُصرون على تخطيه".

وتابع: "الأسعار مرتفعة أنا عارف ونحاول بكل قوة التقليل من آثار الأزمة الاقتصادية بالعديد من البرامج التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، خصوصًا للمواطنين أصحاب الظروف الصعبة".