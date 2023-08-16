الرئيس السيسى عن أزمة الكهرباء: لما يكون عندنا أعباء نساعد بعضنا

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل أزمة الكهرباء الحالية.

وأضاف خلال اللقاء المفتوح مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "طب كان في أزمة كهرباء، وأزمة الحرارة، وبقت أعباء علينا، طب الكهرباء ووقود السيارات بنأخده ونبيعه بالدولار والجنيه، طب إحنا بنشتري الوقود ده بالدولار، وبالتالي لما يكون عندنا عباء نساعد بعضنا، وإحنا مبنخبيش عليكوا حاجة، بكلم المصريين كلهم من خلالكم، وكل تحدٍ هنقدر نعبره بجهد الناس والإرادة والعمل وبيبقي محتاج صبر".

وتابع: "القطار السريع اللي هيجي من السخنة لمطروح في ساعة، طب ياتري التجارة هتبقي عاملة عليه إزاي وحركة المواطنين، وحركة التجارة من البحر المتوسط للبحر الأحمر".

وأكمل: "أنا قضيت سنين وخدمت هنا وأنا ضابط صغير، وقعدت سنين هنا، وسيوة خدمت فيها في 1987، وكان فيها مشكلة الصرف الزراعي، المهم ناس مطروح ناس طيبين ورجال وثقة وشرف ودين، وإحنا بنحبكم".