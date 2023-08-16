الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: عبرنا كل التحديات بالإرادة والتحدى وسنعبر الأزمة الحالية

جريدة الدستور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يعلم الارتفاع الشديد في الأسعار والتي يعاني منها المواطن المصري.

وأضاف خلال اللقاء المفتوح مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني: "نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نقلل من تأثير الأزمة ببرامج على مستوى الدولة، خاصة المواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة".

وتابع: "بالإرادة والعلم والتخطيط وقبل ده كله بالله سبحانه وتعالى لأننا بنعمل خير، لأننا كمسئولين لا نبغي غير الخير، اطمنوا بفضل الله، إنه رغم الظروف الصعبة التي مرت على مصر خلال السنوات هتعدي منها، بالله وبالجهد وبالإرادة، افتكروا 1967 وحاجات تانية عبرناها".

وأكد: عبرنا جميع التحديات التي واجهت مصر بالإرادة والتحدي وسنعبر الأزمة الحالية، لازم تكونوا متأكدين إننا كمصريين إن الدولة تقدر لوحدها تتغلب عليه، لا، بفهم الناس وتحملها نقدر نعدي الأزمة".

مطروح السيسي المواطن المصري

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